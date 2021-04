Antonella Baccaro non condanna a prescindere il corteggiamento per strada Ma fischi e complimenti sono da considerarsi molestie?

Leggi su iodonna

(Di lunedì 19 aprile 2021)(foto di Carlo Furgeri Gilbert). C’è un quadro che da bambina guardavo sempre con una certa curiosità quando mi ritrovavo a casa dei nonni. Si trattava, ho ricostruito dopo, della riproduzione di un dipinto che raffigurava l’incontro tra Dante e Beatrice lungo le rive dell’Arno. Chi fossero i personaggi ritratti, da piccina, non mi era noto. Quello che mi colpiva era l’intensità con cui l’unico uomo in scena fissava la donna, vestita di bianco, che avanzava, senza guardarlo, stringendo una rosa in petto, accompagnata da due fanciulle, una delle quali sbirciava, senza nemmeno nasconderlo, il gentil signore. All’epoca ero confusa dal fatto che quel signore guardasse la donna in bianco ma che ricevesse in cambio lo sguardo un po’ sguaiato dell’altra. Anni dopo, studiando lo StilNovo, appresi il significato del quadro che ...