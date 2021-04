Ancora disinformazione sul nucleare (Di lunedì 19 aprile 2021) Abbiamo visto circolare un’immagine che riteniamo vada trattata, specie visto che viene condivisa da pagine social come Fridays for Future. Il 17 aprile infatti, sulle pagine social di Fridays for Future Milano, appare l’immagine che potete vedere qua sopra. Accompagnata da questo testo: 1000 contenitori, quanto basta per riempire 500 piscine olimpioniche. E ogni giorno la quantità cresce per un totale di 160 tonnellate all’anno. E’ l’acqua radioattiva raccolta alla centrale di Fukushima, il resto di quello che è stato usato dopo il disastro e quello che proviene dalla pioggia che percola nei reattori. Per anni il Governo giapponese è stato in dubbio sul da farsi. Lo spazio disponibile sta per finire e l’operazione ha un costo annuale di circa 900 milioni di dollari. Martedì 13 aprile ha preso la decisione finale: verrà riversata nell’oceano. Il Governo e la compagnia elettrica di ... Leggi su butac (Di lunedì 19 aprile 2021) Abbiamo visto circolare un’immagine che riteniamo vada trattata, specie visto che viene condivisa da pagine social come Fridays for Future. Il 17 aprile infatti, sulle pagine social di Fridays for Future Milano, appare l’immagine che potete vedere qua sopra. Accompagnata da questo testo: 1000 contenitori, quanto basta per riempire 500 piscine olimpioniche. E ogni giorno la quantità cresce per un totale di 160 tonnellate all’anno. E’ l’acqua radioattiva raccolta alla centrale di Fukushima, il resto di quello che è stato usato dopo il disastro e quello che proviene dalla pioggia che percola nei reattori. Per anni il Governo giapponese è stato in dubbio sul da farsi. Lo spazio disponibile sta per finire e l’operazione ha un costo annuale di circa 900 milioni di dollari. Martedì 13 aprile ha preso la decisione finale: verrà riversata nell’oceano. Il Governo e la compagnia elettrica di ...

