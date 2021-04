Alessia Marcuzzi il “difetto” fisico che non ti aspetti | “Ma poi ne vado fiera” dov’è? FOTO

Leggi su velvetgossip

(Di lunedì 19 aprile 2021) Si parla sempre più spesso di body positive ene è una sostenitrice. Mettiamo le cose in chiaro: è bellissima e non si potrebbe dire altrimenti. Tuttavia, anche lei come tutte le donne al mondo, ha dei “difettucci” fisici, che si fanno anche fatica a chiamare così. Ne ha svelato uno… Alessa… L'articoloil “che non ti: “Ma poi neproviene da Velvet Gossip.