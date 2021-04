UEFA | clamoroso | 12 club europei pronti a creare una Super League

(Di domenica 18 aprile 2021) Il guanto di sfida è lanciato. Larischia di perdere dodiciche vorrebberounastaccata dalle competizioni canoniche. L’ente calcistico europeo avrebbe già fatto sapere che le società separatiste saranno escluse dai campionati nazionali e dai due tornei che mettono in palio Championsed Europa. È uno scossone. Lasconvolge il calcio del “Vecchio Continente” Incredibile, ma vero. Dodici, tra i potenti,sonoa scindersi dallacreando una nuova competizione chiamata. Ma quali sono le ...

tuttonapoli : UFFICIALE - Clamoroso UEFA, FIGC, Premier e Liga: 'Escluderemo da tutte le competizioni i club della Superlega!'

... grazie alla squalifica del Malaga e la mancata licenzadel Rayo Vallecano. Dal colpo di ... il nigeriano classe 1999 Samuel Chukwueze , cresciuto in mododa quando Unai Emery si trova ...L'azienda è perfettamente legale, ci mancherebbe, ma le regole di FIFA evietano ai tesserati ... il match coi rossoblu fu preceduto dal licenziamento di Boban e il risultato fu un1 - 2,...Il calcio europeo potrebbe cambiare per sempre: tra i club fondatori ci sarebbero anche Juventus, Inter e Milan.La Gazzetta dello Sport ha parlato della Superlega e della clamorosa contromossa dell'UEFA: una super causa e squalifiche per i partecipanti ...