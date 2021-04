Tragedia nel Casertano, auto contro scooter: perde la vita un 16enne (Di domenica 18 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCastel Voluturno (Ce) – Ha perso il controllo del suo scooter e si è schiantato contro una Fiat Panda con a bordo un immigrato che guidava senza patente: ha perso così la vita F.M, 16enne di Castel Volturno nel tardo pomeriggio di ieri in località Baia Verde. Secondo una prima e sommaria ricostruzione del tragico incidente, il 16enne che viaggiava a bordo dello scooter di grossa cilindrata, ne ha perso il controllo scivolando e finendo la corsa scontrandosi con la Fiat Panda, guidata da un ragazzo africano che viaggiava nello stesso senso di marcia. Secondo i testimoni che hanno assistito al tragico incidente, l’impatto tra auto e scooter è stato violentissimo, ed il ragazzo sarebbe ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 18 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCastel Voluturno (Ce) – Ha perso illlo del suoe si è schiantatouna Fiat Panda con a bordo un immigrato che guidava senza patente: ha perso così laF.M,di Castel Volturno nel tardo pomeriggio di ieri in località Baia Verde. Secondo una prima e sommaria ricostruzione del tragico incidente, ilche viaggiava a bordo dellodi grossa cilindrata, ne ha perso illlo scivolando e finendo la corsa scontrandosi con la Fiat Panda, guidata da un ragazzo africano che viaggiava nello stesso senso di marcia. Secondo i testimoni che hanno assistito al tragico incidente, l’impatto traè stato violentissimo, ed il ragazzo sarebbe ...

