Torino Roma 2-1 LIVE: Zaza porta in vantaggio i granata (Di domenica 18 aprile 2021) Allo stadio Grande Torino, il match valido per la 31ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Torino e Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Grande Torino”, Torino e Roma si affrontano nel match valido per la 31ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Torino Roma 2-1 MOVIOLA Fischio d’inizio – si gioca 2? Annullato un gol a Borja Mayoral – Veretout recupera palla, Pedro serve l’assist di tacco che libera Borja Mayoral che batte Milinkovic-Savic ma Massa annulla per fuorigioco. 4? GOL CONVALIDATO – Dopo un check del VAR il gol viene convalidato: Borja Mayoral è tenuto in posizione regolare da Nkoulou. Roma in vantaggio 6? Tiro di ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 aprile 2021) Allo stadio Grande, il match valido per la 31ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Grande”,si affrontano nel match valido per la 31ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi2-1 MOVIOLA Fischio d’inizio – si gioca 2? Annullato un gol a Borja Mayoral – Veretout recupera palla, Pedro serve l’assist di tacco che libera Borja Mayoral che batte Milinkovic-Savic ma Massa annulla per fuorigioco. 4? GOL CONVALIDATO – Dopo un check del VAR il gol viene convalidato: Borja Mayoral è tenuto in posizione regolare da Nkoulou.in6? Tiro di ...

CarolRadull : Fixtures Premier League Arsenal vs. Fulham 3.30pm Manchester Utd vs. Burnley 6pm Serie A Milan vs. Genoa 1.30p… - TorinoFC_1906 : ??MATCH DAY ??Roma ??Stadio Olimpico Grande Torino ??Ore 18 #TorinoRoma #SFT - chedisagio : A Napoli è candidato Bassolino, a Milano pensano a Albertini, a Torino c'è chi vorrebbe ancora Chiamparino. Arrida… - Ulissesempre1 : Quanto ci costa in termini di uomini la EL!!!! 2 a 1 in questo momento..altra Roma..ora Kardsop e Dzeko..troppo tardi ?!?!!?? Torino/Roma - PagineRomaniste : 75’ - Doppio cambio per la Roma: escono Reynolds e Borja Mayoral, entrano Karsdorp e Dzeko Torino-Roma 2-1 #ASRoma #TorinoRoma #SerieA -