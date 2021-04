Spostamenti tra regioni e tra comuni | cosa cambia dal 26 aprile

Advertising

TgLa7 : #Draghi: Ok a spostamenti tra Regioni gialle con un pass tra regioni di colori diversi - rtl1025 : ?? 'Gli spostamenti saranno consentiti tra regioni gialle e con un pass tra regioni di colori diversi'. Lo ha detto… - lorepregliasco : Draghi annuncia che saranno consentiti spostamenti tra regioni in zona gialla, e poi con un 'pass' anche tra regioni di colore diverso - Mariang47614228 : RT @alfamenta: Spostamenti tra regioni: Quindi i lombardi, i piemontesi, i trentini, i valdostani e gli umbri quest'anno non potranno anda… - 98Garufi : RT @WitCronache: ??#Coronavirus, probabilmente da Maggio il #coprifuoco sarà solo un ricordo. Possibili anche #riaperture e #spostamenti tra… -

Ultime Notizie dalla rete : Spostamenti tra

... secondo quanto ha anticipato in conferenza stampa il premier Mario Draghi, riguarda gli, in particolare glile regioni che dopo tanti mesi torneranno possibili - oltre ...Del pass per glie per la partecipazione a eventi, a cominciare dai concerti, sta ... A quanto apprende l'Adnkronos, dovrebbe tenersi già in settimana una nuova cabina di regiail ...Sì agli spostamenti tra regioni gialle. Per le regioni arancioni e rosse serve il pass. Ecco cosa può cambiare per la mobilità tra comuni ...Il ritorno alla normalità è l’obiettivo. Il traguardo da raggiungere. Come arrivare alla meta nel più breve tempo possibile è oggetto di ...