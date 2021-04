Salvini: "Via Speranza? Se vede solo rosso sì" (Di domenica 18 aprile 2021) AGI - Il ministro della Salute Speranza deve restare al suo posto?: "Se fa il suo lavoro sì, se fa solo politica vedendo solo rosso e continuando a parlare di chiusure, chiusure, chiusure no". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, al Tg5. "Se con le riaperture temo il rialzo dei contagi? Gli italiani hanno portato pazienza per un anno, hanno dimostrato rispetto, generosità, solidarietà", ha ragionato Salvini, che ha aggiunto: "Adesso che con il piano vaccinale si corre, senza più Arcuri e con Figliuolo, tornare a lavorare, il diritto alla vita, allo sport, alla musica, alla salute, alla musica, al volontariato deve essere un patrimonio di tutti gli italiani togliendo in prospettiva anche il coprifuoco alle 10 di sera", Oggi il ministro della Salute è tornato ... Leggi su agi (Di domenica 18 aprile 2021) AGI - Il ministro della Salutedeve restare al suo posto?: "Se fa il suo lavoro sì, se fapoliticandoe continuando a parlare di chiusure, chiusure, chiusure no". Così il leader della Lega, Matteo, al Tg5. "Se con le riaperture temo il rialzo dei contagi? Gli italiani hanno portato pazienza per un anno, hanno dimostrato rispetto, generosità, solidarietà", ha ragionato, che ha aggiunto: "Adesso che con il piano vaccinale si corre, senza più Arcuri e con Figliuolo, tornare a lavorare, il diritto alla vita, allo sport, alla musica, alla salute, alla musica, al volontariato deve essere un patrimonio di tutti gli italiani togliendo in prospettiva anche il coprifuoco alle 10 di sera", Oggi il ministro della Salute è tornato ...

