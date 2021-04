Roma, Veretout: «Serie A? Il giocatore più impressionante è del Cagliari» (Di domenica 18 aprile 2021) Jordan Veretout si racconta: ecco le dichiarazioni del centrocampista francese tra la Roma e la nazionale e i suoi sogni Jordan Veretout, centrocampista della Roma, si racconta ai microfoni della radio francese RTL. NAZIONALE – «Per me indossare la maglia della nazionale è un sogno. Ci sono arrivato nell’Under 18, con una grande generazione di talenti, e abbiamo vinto il Mondiale Under 20. Farò di tutto per indossare questa maglia, è sicuramente un sogno». Roma – «Club storico ma anche la città e la vita che avrebbe avuto la mia famiglia hanno pesato nella scelta. Ero stato contattato da diversi club, ma alla fine ho voluto la Roma». giocatore CHE LO HA PIU’ IMPRESSIONATO IN Serie A – «Nainggolan quando era alla Roma». L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 aprile 2021) Jordansi racconta: ecco le dichiarazioni del centrocampista francese tra lae la nazionale e i suoi sogni Jordan, centrocampista della, si racconta ai microfoni della radio francese RTL. NAZIONALE – «Per me indossare la maglia della nazionale è un sogno. Ci sono arrivato nell’Under 18, con una grande generazione di talenti, e abbiamo vinto il Mondiale Under 20. Farò di tutto per indossare questa maglia, è sicuramente un sogno».– «Club storico ma anche la città e la vita che avrebbe avuto la mia famiglia hanno pesato nella scelta. Ero stato contattato da diversi club, ma alla fine ho voluto la».CHE LO HA PIU’ IMPRESSIONATO INA – «Nainggolan quando era alla». L'articolo ...

