Roma, la testa è all’Europa: il Torino vince 3-1 (Di domenica 18 aprile 2021) Roma – Raggiunta la semifinale di Europa League dopo aver eliminato l’Ajax, la Roma affronta in trasferta il Torino di Nicola, invischiato nella lotta salvezza e voglioso di rispondere alla vittoria del Cagliari. Di contro, Fonseca è chiamato a vincere per mantenere il passo di chi oggi ha vinto e per continuare a lottare per evitare la Conference League dell’anno prossimo. Roma subito avanti Alla prima palla goal i capitolini sbloccano il punteggio: Veretout recupera palla sui venti metri e imbecca Pedro, lo spagnolo allunga la traiettoria col tacco e mette Mayoral di fronte a Milinkovic, battuto freddamente con un destro rasoterra sul primo palo. Il guardalinee inizialmente segnala fuorigioco, ma il Var convalida il goal. Pari sfiorato da Lukic Al quarto d’ora nitida occasione per i padroni di casa, ... Leggi su romadailynews (Di domenica 18 aprile 2021)– Raggiunta la semifinale di Europa League dopo aver eliminato l’Ajax, laaffronta in trasferta ildi Nicola, invischiato nella lotta salvezza e voglioso di rispondere alla vittoria del Cagliari. Di contro, Fonseca è chiamato are per mantenere il passo di chi oggi ha vinto e per continuare a lottare per evitare la Conference League dell’anno prossimo.subito avanti Alla prima palla goal i capitolini sbloccano il punteggio: Veretout recupera palla sui venti metri e imbecca Pedro, lo spagnolo allunga la traiettoria col tacco e mette Mayoral di fronte a Milinkovic, battuto freddamente con un destro rasoterra sul primo palo. Il guardalinee inizialmente segnala fuorigioco, ma il Var convalida il goal. Pari sfiorato da Lukic Al quarto d’ora nitida occasione per i padroni di casa, ...

Advertising

VittorioSgarbi : Domani domenica 18 aprile a Roma, alle 15,30, in Piazza Bocca della Verità, ci sarà l’Italia che non si piega, che… - angelomangiante : 2018 semifinale in Champions League. 2021 semifinale in Europa League. Con cuore e orgoglio a testa alta in Europ… - Maximo7514 : @emilianoavanti @emme1963 assolutamente no. peró al fischio finale di Roma-Parma ho mandato un pensiero di ringrazi… - 59Seagull : @albertoinfelise Mi spiace per te ma oggi il Toro ha fatto una gran partita! Invero contro una Roma con la testa pi… - BuzzoPiscopo : @XinXianLi69 Ma quale brand, che avete dovuto ritrattare al ribasso il rinnovo con lo sponsor tecnico e prendete me… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma testa Torino - Roma 3 - 1, rimonta granata A inizio ripresa occasione per la Roma con Ibanez che su una punizione stacca di testa ma non trova di poco la porta. Al 55' da corner Bremer di testa non trova di poco la porta. Al 57' assist di ...

Torino, le pagelle di CM: Belotti non segna ma fa segnare, Sanabria rapace Batte Mirante con un colpo di testa dopo che nel primo tempo aveva sfiorato in altre circostanze la ... Nicola 7: il suo Torino prende gol a freddo poi reagisce dominando la Roma fino al 94' e riuscendo ...

Diretta Torino-Roma 3-1: Sanabria, Zaza e Rincon avvicinano i granata dalla salvezza la Repubblica Torino- Roma 3-1: i granata stendono i giallorossi per 3 punti fondamentali Prestazione superlativa del Torino che batte una Roma lontana da ciò a cui ci aveva abituato nelle ultime uscite ...

Torino-Roma 3-1: i giallorossi si ritirano dal campionato. Le pagelle di Mimmo Ferretti Sconfitta netta dei giallorossi a Torino MIRANTE 5,5 Solo un turno di riposo per Pau Lopez oppure una scelta in vista dello United? Il Toro, nel primo tempo, lo impegna in tutti i modi, lui si salva c ...

A inizio ripresa occasione per lacon Ibanez che su una punizione stacca dima non trova di poco la porta. Al 55' da corner Bremer dinon trova di poco la porta. Al 57' assist di ...Batte Mirante con un colpo didopo che nel primo tempo aveva sfiorato in altre circostanze la ... Nicola 7: il suo Torino prende gol a freddo poi reagisce dominando lafino al 94' e riuscendo ...Prestazione superlativa del Torino che batte una Roma lontana da ciò a cui ci aveva abituato nelle ultime uscite ...Sconfitta netta dei giallorossi a Torino MIRANTE 5,5 Solo un turno di riposo per Pau Lopez oppure una scelta in vista dello United? Il Toro, nel primo tempo, lo impegna in tutti i modi, lui si salva c ...