Patate al cartoccio pronte in 10 minuti | la ricetta geniale!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 18 aprile 2021) Lealsono una vera squisitezza! Peccato però che siano lunghissime da preparare: mal contata serve almeno un’ora per una cottura ottimale! Indubbiamente piacciono proprio a tutti: morbide e saporite, sono il contorno ideale per una grigliata in compagnia o per accompagnare in generale secondi di carne o di pesce, ma si abbinano anche a salumi e formaggi in maniera davvero perfetta. Con i consigli di noi di Non Solo Riciclo, potrete scoprire come realizzarle in meno di 10per portare in tavola un alimento sano e genuino che conquisterà ogni palato. Curiose? Iniziamo!alin 10: ecco laPeral...