Open Arms. Salvini: "Nessun reato. A Draghi ho detto che sugli sbarchi bisogna cambiare registro"

Il legale dell'ex ministro dell'interno, Giulia Bongiorno ribadisce a "La Stampa": "La decisione di non far sbarcare i 147 migranti dell'Open Arms fu dettata dalla linea politica del governo Conte 1. Citerò in giudizio l'ex premier e il ministro degli esteri Di Maio". Il ministro per gli Affari regionali, Gelmini: "Surreale il rinvio a giudizio" del leader leghista

Ultime Notizie dalla rete : Open Arms Open Arms, Toninelli: "Salvini scaricabarile, azioni legali" Dopo il rinvio a giudizio del leader della Lega, l'ex ministro annuncia che agirà contro di lui: "Io più volte oggetto di paradossali accuse e addebiti di responsabilità" Open Arms: dopo il rinvio a giudizio di Matteo Salvini l'ex ministro Danilo Toninelli annuncia azioni legali contro il leader della Lega, definito uno "scaricabarile". "Il senatore Danilo Toninelli, ...

Salvini: Mio rinvio a giudizio decisione più politica che giudiziaria Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a Palermo dopo il rinvio a giudizio per il caso Open Arms.''Ieri ho contribuito a dissequestrare gli italiani, che la ...

Processo Open Arms, Salvini rinviato a giudizio. Ecco le tappe della vicenda IL GIORNO Open Arms: Oscar Camps, 'Letta ha chiesto scusa a Salvini per la felpa? Sono politici...' Palermo, 17 apr. (Adnkronos) - 'Enrico Letta ha chiesto scusa a Salvini per avere indossato la felpa di Open Arms? Mi spiace... Sono politici...'.

Open Arms, De Magistris: “Sequestravano esseri umani…”. Nappi: “Napoletani i veri prigionieri, della sua incompetenza” La replica del consigliere regionale “ Che tristezza leggere il sequestratore dei napoletani, prigionieri da 10 anni della sua incompetenza e delle sue bravate come quella di far sbarcare i clandestin ...

