MotoGP orari e tv | TV8 | Sky e DAZN Programma GP Portogallo 2021 | diretta | differita | repliche

(Di domenica 18 aprile 2021) Siamo nel bel mezzo della attesissima domenica del Gran Premio deldel Motomondiale. Lo splendido circuito di Portimao farà da scenario alle gare delle tre classi, che andranno a consegnare altri 25 pesantissimi punti per la classifica generale, dopo la doppietta di Losail. In, la cui gara scatterà alle ore 14.00, si annuncia una grande battaglia con Fabio Quartararo in pole position davanti ad Alex Rins e Johann Zarco, ma Francesco Pecco Bagnaia e Maverick Vinales cercheranno la rimonta. Attenzione anche a Marc Marquez, che sarà chiamato ad una grandissima impresa dal punto di vista fisico, mentre Valentino Rossi cercherà la rimonta dalla quindicesima casella della griglia. In Moto2, dalle ore 15.30, Marco Bezzecchi cercherà di spezzare il dominio di Sam Lowes e Remy Gardner, mentre la Moto3 ci farà capire se ...

Ricordiamo però subito glidella diretta: i semafori si spegneranno alle ore 14.00 italiane, dunque si gareggerà alle ore 13.00 locali per mantenere il tradizionale appuntamento con la ...TV GP Portogallo: in diretta su SKY e Dazn, differita su TV8 'Sono contento del giro che ho fatto' ' Con laè difficile fare il giro perfetto ' - esordisce Marini - ' c'è sempre ...Siamo nel bel mezzo della attesissima domenica del Gran Premio del Portogallo 2021 del Motomondiale. Lo splendido circuito di Portimao farà da scenario alle gare delle tre classi, che andranno a conse ...Oggi, domenica 18 aprile, andrà in scena sul tracciato di Portimao il terzo appuntamento del Motomondiale 2021. Nelle tre classi lo spettacolo non mancherà, viste le difficoltà che offre la pista in P ...