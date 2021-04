Lite furibonda tra Celentano e Cuccarini: “Conosco i miei polli, diranno che la coreografia è difficile” (Di domenica 18 aprile 2021) Nuova Lite ad Amici. Motivo della discordia è, come sempre, la ballerina Martina. Alessandra Celentano afferma: “Nel momento di lanciare il terzo e spero definitivo guanto di sfida a Martina, spero porti chiarezza in maniera finale e inappellabile. È per questo che lancio un guanto di sfida sul charleston, coreografia che racchiude più stili diversi e valorizza chi sa ballare. Siccome Conosco i miei polli, so già che Martina e Lorella Cuccarini diranno che la coreografia è troppo difficile. Sono io, come richiede l’etica della danza, a concedere di semplificare i passi più tecnici del classico e venire incontro alle limitate capacità di Martina. Semplificare, non cambiare però” Anche in questo caso, come nelle ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 18 aprile 2021) Nuovaad Amici. Motivo della discordia è, come sempre, la ballerina Martina. Alessandraafferma: “Nel momento di lanciare il terzo e spero definitivo guanto di sfida a Martina, spero porti chiarezza in maniera finale e inappellabile. È per questo che lancio un guanto di sfida sul charleston,che racchiude più stili diversi e valorizza chi sa ballare. Siccome, so già che Martina e Lorellache laè troppo. Sono io, come richiede l’etica della danza, a concedere di semplificare i passi più tecnici del classico e venire incontro alle limitate capacità di Martina. Semplificare, non cambiare però” Anche in questo caso, come nelle ...

