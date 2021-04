Lego Vidiyo | una buona esperienza di gioco che lega le costruzioni alla realtà aumentata | offrendo un mini social sicuro per i più piccoli

(Di domenica 18 aprile 2021) Ad inizio marzoha lanciato in collaborazione con Universal Music Group la serie, composta da vari kit e personaggi a tema musicale che promettono un’creativa unendo ilreale con ilvirtuale e la musica. Al centro di tutto trova posto l’omonima app che, tramite la, permette di registrare dei video musicali dando vita ai propri personaggi opropria band. Dal punto di vista delreale,offre 6 diverse Beatbox dedicate ad altrettanti personaggi, dei kit composti dfigura, da un palco e dvera e propria beatbox (una scatola/display per riporre e trasportare i) da ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Lego Vidiyo

Il Fatto Quotidiano

Anche per questo è da accogliere con sollievo™, l'iniziativa diGroup e Universal Music Group (UMG), la cui collaborazione è stata annunciata nell'aprile 2020. Si tratta ...Puntata speciale diMANIA : il misterioso artista L. L. A. M. A , anima e volto del nuovo tema, ci ha fatto avere una altrettanto misteriosa gift box . Come avremmo potuto aprirla senza la vostra compagnia?MANIA è infatti l'appuntamento settimanale condotto da Francesco ...Non si può dire che Lego non si guardi attorno: dopo aver conquistato tutti i franchise più amati, da "Il Signore degli Anelli" a "Harry Potter", e aver colonizzato quello dei videogame non solo con v ...