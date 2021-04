Gran Bretagna, il 2 maggio concerto con 5 mila persone a Liverpool (Di lunedì 19 aprile 2021) La Gran Bretagna programma diversi eventi pilota secondo quanto previsto dal governo. Tra questi, un concerto a Sefton Park a Liverpool, senza mascherine né distanziamento. LONDRA – La Gran Bretagna prova a tornare alla normalità step by step. Oltremanica le vaccinazioni totali hanno superato le 42 milioni di somministrazioni, con oltre 9 milioni con doppia dose. Allo stesso tempo, la curva dei contagi è in forte e continuo calo, così come quella dei decessi, con appena 35 morti nelle ultime 48 ore. Nei reparti Covid duemila ricoveri e solo 300 in terapia intensiva. Gran Bretagna, fine del lockdown Dopo settimane di duro lockdown, ora il Regno Unito ha iniziato a riaprire in massa. Già da giorni, da Londra al Nord, le ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 19 aprile 2021) Laprogramma diversi eventi pilota secondo quanto previsto dal governo. Tra questi, una Sefton Park a, senza mascherine né distanziamento. LONDRA – Laprova a tornare alla normalità step by step. Oltremanica le vaccinazioni totali hanno superato le 42 milioni di somministrazioni, con oltre 9 milioni con doppia dose. Allo stesso tempo, la curva dei contagi è in forte e continuo calo, così come quella dei decessi, con appena 35 morti nelle ultime 48 ore. Nei reparti Covid duericoveri e solo 300 in terapia intensiva., fine del lockdown Dopo settimane di duro lockdown, ora il Regno Unito ha iniziato a riaprire in massa. Già da giorni, da Londra al Nord, le ...

