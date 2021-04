Franco Gatti con i Ricchi e Poveri a Domenica In | “Adesso sto bene”

(Di domenica 18 aprile 2021) Un’emozione forte oggi perdurante l’intervista deiIn. “stoma siamo partiti in quattro nel ’67, quattro sgangherati e dovevamo ritornare in quattro. Per me era un punto di arrivo importante per il mio modo di pensare, per il mio romanticismo e sono contento che ci siamo riuniti e c’è una bellissima armonia e si vede”. E’ sereno oggi, aveva lasciato Angelo e Angela da soli sul palco dopo la morte del figlio ma a casa si stava spegnendo anche lui. Ringrazia Mara Venier, è stata lei a spronarlo ad uscire di casa, a tornare dai suoi amici di sempre. Era un periodo in cui anche la conduttrice stava male, aveva perso sua madre, era un momento terribile.e Mara si sono ...

Ultime Notizie dalla rete : Franco Gatti

si commuove durante la diretta di Domenica In e ringrazia Mara Venier: 'Sei un esempio di vita per me', poi, a proposito dell'attuale situazione connessa al Coronavirus, ha sottolineato: 'Da lunedì 26 aprile ci sarà un po' più di luce e smetteremo di girare con la candela' , prima di ...Un’emozione forte oggi per Franco Gatti durante l’intervista dei Ricchi e Poveri a Domenica In. “Adesso sto bene ma siamo partiti in quattro nel ’67, quattro sgangherati e dovevamo ritornare in ...Un momento di grande commozione è accaduto oggi a Domenica In e parole meravigliose e sentite sono arrivate alla conduttrice Mara Venier.