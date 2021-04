Finale Jabeur-Sharma in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Wta Charleston 2021 (Di domenica 18 aprile 2021) Ons Jabeur e Astra Sharma oggi si affrontano nella Finale del Wta di Charleston 2021. La tunisina ha superato Danka Kovinic, mentre l’australiana ha avuto la meglio di Osorio Serrano. Tra le due non ci sono precedenti, ampiamente favorita la prima testa di serie. La Finale va in scena nella giornata odierna, domenica 18 aprile, a partire dalle ore 20.00. La diretta televisiva sarà disponibile su SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con live streaming fruibile sul sito ufficiale dell’emittente citata. In alternativa, Sportface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti sul match in questione. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 18 aprile 2021) Onse Astrasi affrontano nelladel Wta di. La tunisina ha superato Danka Kovinic, mentre l’australiana ha avuto la meglio di Osorio Serrano. Tra le due non ci sono precedenti, ampiamente favorita la prima testa di serie. Lava in scena nella giornata odierna, domenica 18 aprile, a partire dalle ore 20.00. Latelevisiva sarà disponibile su SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con livefruibile sul sito ufficiale dell’emittente citata. In alternativa, Sportface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti sul match in questione. SportFace.

