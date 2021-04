Errani-Konjuh in tv | data | orario | canale e diretta streaming Wta Istanbul 2021

Leggi su sportface

(Di domenica 18 aprile 2021) Sarasfiderà al primo turno del Wta 250 dila croata Ana. Dopo la sconfitta all’esordio in quel di Charleston, la giocatrice azzurra torna in campo e proverà a fare del suo meglio sulla sua amata terra battuta. La sua avversaria all’esordio in terra turca è reduce da un lungo infortunio ma, secondo i bookmakers, partirà leggermente favorita. IL TABELLONE DEL TORNEO IL MONTEPREMI DEL TORNEO La sfida andrà in scena lunedì 19 aprile, come primo match sul Campo Centrale dalle ore 10:00 italiane. Latelevisiva sarà disponibile su SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con livefruibile sul sito ufficiale dell’emittente citata. In alternativa, Sportface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti sul match in questione. ...