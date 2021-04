Calcio, Serie A 2021: il Milan supera 2-1 il Genoa e si tiene il secondo posto (Di domenica 18 aprile 2021) Il secondo posto della Serie A di Calcio è sempre più del Milan, con la formazione allenata da Stefano Pioli che orfana dello squalificato Zlatan Ibrahimovic sconfigge 2-1 il Genoa a San Siro nel lunch match della 31esima giornata, e allunga così sulle dirette inseguitrici. Dopo una prima fase di studio, i rossoneri passano in vantaggio al primo affondo, con Ante Rebic che al 14? colpisce da fuori area, approfittando di un rimpallo. Il Milan si adagia, soffre, e al 37? subisce il pari, quando l’ex Mattia Destro approfitta di un errore di Tomori e batte a rete a distanza ravvicinata, facendo tornare negli spogliatoi le squadre sull’1-1. Ritmi decisamente più vivaci nella ripresa, e Stefano Pioli effettua ben tre cambi al 62?, inserendo Diogo Dalot, Brahim Diaz e Mario ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021) IldellaA diè sempre più del, con la formazione allenata da Stefano Pioli che orfana dello squalificato Zlatan Ibrahimovic sconfigge 2-1 ila San Siro nel lunch match della 31esima giornata, e allunga così sulle dirette inseguitrici. Dopo una prima fase di studio, i rossoneri passano in vantaggio al primo affondo, con Ante Rebic che al 14? colpisce da fuori area, approfittando di un rimpallo. Ilsi adagia, soffre, e al 37? subisce il pari, quando l’ex Mattia Destro approfitta di un errore di Tomori e batte a rete a distanza ravvicinata, facendo tornare negli spogliatoi le squadre sull’1-1. Ritmi decisamente più vivaci nella ripresa, e Stefano Pioli effettua ben tre cambi al 62?, inserendo Diogo Dalot, Brahim Diaz e Mario ...

Advertising

sportmediaset : #JoaoPedro consola Kurtic in lacrime: quando il calcio ha un cuore. #CagliariParma - SkySport : CAGLIARI-PARMA 4-3 Risultato finale ? ? #Pezzella (6') ? #Kucka (31') ? #Pavoletti (39') ? #Man (59') ? #Marin (66'… - SkySport : Juventus, Chiellini: 'Mai con un'altra maglia in Italia e in Europa' - sportface2016 : #MilanGenoa Le dichiarazioni di Simon #Kjaer in seguito al successo ottenuto a San Siro per 2-1 contro il Grifone - tuttosport : #Rebic e autogol #Scamacca: il #Milan batte il #Genoa e va a +4 sulla Juve ??? -