Barbara d'Urso non cita Tommaso Zorzi: "L'opinionista…", astio per una ospitata saltata? (Di domenica 18 aprile 2021) Quando Tommaso Zorzi era dentro la Casa del Grande Fratello Vip, Barbara d'Urso dai suoi salotti televisivi mandava in onda le sue imitazioni e si dichiarava pazza di lui. Poi, una volta fuori, il rampollo milanese ha fatto una scrematura, rinunciando alla sua ospitata e, improvvisamente, diviene "innominabile". Barbara d'Urso non cita Tommaso Zorzi: ecco perché... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

