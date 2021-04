Banchi a rotelle, l’idea “geniale” della Azzolina ci è costata un occhio della testa: le cifre di una follia (Di domenica 18 aprile 2021) Un tragico fallimento targato Azzolina. Sui Banchi a rotelle c’è stata la sceneggiata più ridicola dei Cinquestelle al governo. Ironie e sberleffi, ma soprattutto spreco di denaro che poteva essere indirizzato altrove, nel dramma della pandemia. Ora quel fallimento viene certificato in video e meme. Su TikTok ci sono tanti filmati in cui gli studenti si mettono la mascherina, indossano un casco e fanno il banco-scontro nei corridoi. Un servizio di Repubblica riporta tutti gli “indizi” che danno la prova del flop. E la Azzolina ne esce malissimo. Il fallimento dei Banchi a rotelle Diecimila “sedute didattiche innovative” mai consegnate prendono la polvere in un magazzino di Pomezia. E ancora, ce ne sono novemila nei depositi dei plessi del Veneto, ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 18 aprile 2021) Un tragico fallimento targato. Suic’è stata la sceneggiata più ridicola dei Cinquestelle al governo. Ironie e sberleffi, ma soprattutto spreco di denaro che poteva essere indirizzato altrove, nel drammapandemia. Ora quel fallimento viene certificato in video e meme. Su TikTok ci sono tanti filmati in cui gli studenti si mettono la mascherina, indossano un casco e fanno il banco-scontro nei corridoi. Un servizio di Repubblica riporta tutti gli “indizi” che danno la prova del flop. E lane esce malissimo. Il fallimento deiDiecimila “sedute didattiche innovative” mai consegnate prendono la polvere in un magazzino di Pomezia. E ancora, ce ne sono novemila nei depositi dei plessi del Veneto, ...

lucasofri : Repubblica ha un utile e chiaro articolo sui soldi buttati via per la trovata dei banchi a rotelle. Avrei solo evit… - repubblica : Flop da 100 milioni per i banchi a rotelle: uno su due non è utilizzato - matteosalvinimi : Ma dai... Chi l’avrebbe mai detto che l’uomo di Conte sarebbe stato indagato? Aspettiamo l’inchiesta sui banchi con… - yellowbeppe : RT @MarcoFattorini: I banchi a rotelle voluti dalla #Azzolina e comprati da #Arcuri sono costati 100 milioni di euro. La metà delle sedute… - stormi1904 : RT @MarcoFattorini: I banchi a rotelle voluti dalla #Azzolina e comprati da #Arcuri sono costati 100 milioni di euro. La metà delle sedute… -