AstraZeneca, pressing Ue: contratto potrebbe non essere rinnovato (Di domenica 18 aprile 2021) AstraZeneca, pressing del Commissario Ue al mercato interno e capo della task force sui vaccini, Thierry Breton, che lascia intendere come il contratto con il gruppo farmaceutico che scade il 30 giugno prossimo potrebbe anche non essere rinnovato. “Siamo pragmatici. La mia priorità in quanto responsabile dei vaccini è che le consegne avvengano esattamente nei tempi che sono stati previsti”, sottolinea Breton ai microfoni di ‘Bfm’. “Niente è ancora definitivo. Continueremo a discutere”, aggiunge Breton. “Non è per una ragione epidemiologica o medica. Quanto guardiamo ai dati i benefici del vaccino AstraZeneca sono più importanti rispetto alla malattia”. Per quanto riguarda il vaccino sviluppato in Russia Sputnik V, Breton spiega: “Ho molto rispetto per scienziati ... Leggi su italiasera (Di domenica 18 aprile 2021)del Commissario Ue al mercato interno e capo della task force sui vaccini, Thierry Breton, che lascia intendere come ilcon il gruppo farmaceutico che scade il 30 giugno prossimoanche non. “Siamo pragmatici. La mia priorità in quanto responsabile dei vaccini è che le consegne avvengano esattamente nei tempi che sono stati previsti”, sottolinea Breton ai microfoni di ‘Bfm’. “Niente è ancora definitivo. Continueremo a discutere”, aggiunge Breton. “Non è per una ragione epidemiologica o medica. Quanto guardiamo ai dati i benefici del vaccinosono più importanti rispetto alla malattia”. Per quanto riguarda il vaccino sviluppato in Russia Sputnik V, Breton spiega: “Ho molto rispetto per scienziati ...

Advertising

italiaserait : AstraZeneca, pressing Ue: contratto potrebbe non essere rinnovato - OperaFisista : AstraZeneca, pressing Ue: contratto potrebbe non essere rinnovato - occhio_notizie : Vaccino, Ue: 'A rischio il rinnovo del contratto con AstraZeneca' - fisco24_info : AstraZeneca, pressing Ue: contratto potrebbe non essere rinnovato: La parole del Commissario Ue al mercato interno… - liberenotizie : AstraZeneca, pressing Ue: contratto potrebbe non essere rinnovato. Adnkronos - ultimora -

Ultime Notizie dalla rete : AstraZeneca pressing Ue, AstraZeneca: non è detto che il contratto sia rinnovato AstraZeneca, pressing del Commissario Ue al mercato interno e capo della task force sui vaccini, Thierry Breton, che lascia intendere come il contratto con il gruppo farmaceutico che scade il 30 ...

AstraZeneca, pressing Ue: contratto potrebbe non essere rinnovato AstraZeneca, pressing del Commissario Ue al mercato interno e capo della task force sui vaccini, Thierry Breton, che lascia intendere come il contratto con il gruppo farmaceutico che scade il 30 ...

AstraZeneca, pressing Ue: contratto potrebbe non essere rinnovato Adnkronos AstraZeneca, pressing Ue: contratto potrebbe non essere rinnovato La parole del Commissario Ue al mercato interno e capo della task force sui vaccini: 'Continuiamo a discutere' ...

Letizia Moratti in visita al Pio Albergo Trivulzio e il punto sui vaccini | Notizie Milano Dal 27 dicembre sono sgià state eseguite circa 35.000 vaccinazioni. E proprio su questa cifra è intervenuta Letizia Moratti precisando: Nessun ‘allarme-rinunce’ in Lombardia dunque per AstraZeneca per ...

del Commissario Ue al mercato interno e capo della task force sui vaccini, Thierry Breton, che lascia intendere come il contratto con il gruppo farmaceutico che scade il 30 ...del Commissario Ue al mercato interno e capo della task force sui vaccini, Thierry Breton, che lascia intendere come il contratto con il gruppo farmaceutico che scade il 30 ...La parole del Commissario Ue al mercato interno e capo della task force sui vaccini: 'Continuiamo a discutere' ...Dal 27 dicembre sono sgià state eseguite circa 35.000 vaccinazioni. E proprio su questa cifra è intervenuta Letizia Moratti precisando: Nessun ‘allarme-rinunce’ in Lombardia dunque per AstraZeneca per ...