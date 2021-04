Zidane: 'Non sono il migliore allenatore ma neanche un disastro' (Di sabato 17 aprile 2021) MADRID (Spagna) - Zinedine Zidane nella conferenza stampa in vista della prossima partita con il Getafe deve fare i conti con le assenze che hanno colpito il suo Real Madrid, soprattutto in difesa. ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 17 aprile 2021) MADRID (Spagna) - Zinedinenella conferenza stampa in vista della prossima partita con il Getafe deve fare i conti con le assenze che hanno colpito il suo Real Madrid, soprattutto in difesa. ...

Advertising

Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Real Madrid, Zidane dribbla il discorso futuro: 'Nel calcio i contratti non significano nulla' - sportli26181512 : Zidane: 'Non sono il migliore allenatore ma neanche un disastro': Il tecnico del Real Madrid risponde ai giornalist… - aliasvaughn : @demienforever No per carità. Poi Zidane non è uno abituato a tergiversare. Se dice, fa. Vedremo - cislenko : @willy_signori Zidane non fu ceduto volontariamente. Zidane chiese fortemente di essere ceduto al Real. Per inciso la moglie è spagnola. - BombeDiVlad : ???? #RealMadrid, #Zidane dribbla i discorsi sul futuro ???? Le sue parole #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato -