Yamaha YXZ1000R Cup | al via l’edizione 2021

(Di sabato 17 aprile 2021) Cercate un modo alternativo di correre in fuoristrada? Laha quello che fa per voi: laCup. La casa di Iwata ha confermato per ilil campionato monomarca riservato al Side by Side da essa prodotto. Un’opportunità per chi sogna, in piccolo, la Dakar e vuole praticare la disciplina a costi contenuti. Il campionatodellaCup si articola di tre prove, tutte concomitanti con i principali appuntamenti italiani del rally. Per i vincitori c’è un succulento montepremi, che oltre ad una somma di denaro prevede l’iscrizione alla Baja Portalegre, gara di raid che si svolgerà in Portogallo. La promozione della serie è ad opera della Quaddy SRL, la quale si occuperà dell’organizzazione dei servizi di gara. Com’è fatta la...

Si scaldano i motori in casaper la nuova edizione dellaCup . La manifestazione, giunta al terzo anno, punta come sempre sullo spettacolo e porta in pista i fan del Marchio che vorranno mettersi alla prova sul ...Il leader della classifica Amerigo Ventura sul suovedrà tra i suoi sfidanti l'ex motociclista spagnolo Carlos Checa sul Rotax Can AM Maverick X3. Insieme a loro anche Franco Picco, ...Al via l'edizione 2021 della Yamaha YXZ1000R Cup, trofeo monomarca dedicato ai rally con il side by side della casa giapponese. Tutte le info ...La terza edizione dell'evento per gli appassionati andrà in scena il 23 e il 24 aprile a Cingoli (Macerata), i piloti si sfideranno sul Side-by-side in versione Stock. Si scaldano i motori in casa Yam ...