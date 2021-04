Vera Gemma torna a Playa Reunion e litiga con Andrea Cerioli (VIDEO) (Di sabato 17 aprile 2021) Vera Gemma litiga con Andrea Cerioli L’ultima puntata de L’Isola dei Famosi ci ha regalato tanti colpi di scena. Dall’abbandono di Brando Giorgi e Elisa Isoardi per problemi di salute, al ritorno di Vera Gemma e Miryea Stabile all’interno del gruppo di Playa Reunion. Notizia, quest’ultima che ha scosso gli animi del gruppo (in particolare L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 17 aprile 2021)conL’ultima puntata de L’Isola dei Famosi ci ha regalato tanti colpi di scena. Dall’abbandono di Brando Giorgi e Elisa Isoardi per problemi di salute, al ritorno die Miryea Stabile all’interno del gruppo di. Notizia, quest’ultima che ha scosso gli animi del gruppo (in particolare L'articolo proviene da Novella 2000.

Ultime Notizie dalla rete : Vera Gemma Isola dei Famosi, Awed al centro delle polemiche: le accuse di Beatrice Marchetti e Vera Gemma Il giovane naufrago e noto youtuber, infatti, si è ritrovato a doversi difendere dagli attacchi e accuse di Beatrice Marchetti e Vera Gemma . Awed sotto accusa a 'L'Isola dei Famosi' Nel corso ...

Isola, Andrea Cerioli la spara grossa: Vera e Miryea protagoniste di un complotto? Andrea Cerioli "accusa" Vera e Miryea e parla di complotto Proprio in queste ore, quindi, ha litigato con Vera Gemma dopo la prova ricompensa. Le due amazzoni, orfane di Elisa Isoardi tornata in ...

Vera Gemma torna a Playa Reunion e litiga con Andrea Cerioli (VIDEO) Isola dei Famosi: tornata da poco a Playa Reunion, Vera Gemma litiga subito con Andrea Cerioli. Ecco cosa è successo tra i naufraghi ...

