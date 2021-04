Usa, la polizia arresta un 18enne con Kalashnikov in metropolitana (Di sabato 17 aprile 2021) Un 18enne è stato arrestato dalla polizia di New York nella stazione della metropolitana di Times Square, nel cuore di Manhattan: il giovane aveva con sé un fucile mitragliatore d'assalto Kalashnikov ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 17 aprile 2021) Unè statoto dalladi New York nella stazione delladi Times Square, nel cuore di Manhattan: il giovane aveva con sé un fucile mitragliatore d'assalto...

Advertising

MediasetTgcom24 : Usa, la polizia arresta un 18enne con Kalashnikov in metropolitana - MediasetTgcom24 : [AGGIORNAMENTO] Scontri a Minneapolis dopo l'uccisione di un afroamericano: il sindaco impone il coprifuoco… - Isabella26V : RT @MediasetTgcom24: Usa, la polizia arresta un 18enne con Kalashnikov in metropolitana - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Usa, la polizia arresta un 18enne con Kalashnikov in metropolitana - ladyrosmarino : RT @MediasetTgcom24: Usa, la polizia arresta un 18enne con Kalashnikov in metropolitana -