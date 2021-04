Ultime Notizie Roma del 17-04-2021 ore 18:10 (Di sabato 17 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno passi all’informazione del 26 aprile si ricomincia all’aperto ristoranti bar ma resta il coprifuoco alle 22 ci si potrà spostare tra le regioni ma con un pazzo Sul modello del Green pass per quelle a zona rossa e poi per determinati eventi gli studenti tornano in presenza tranne che in zona rossa regole precise per il ritorno nei teatri cinema e musei si può anche tornare a giocare a calcetto al primo maggio fino a 1000 presenze negli sta il primo giugno al via le palestre dal primo luglio ti potranno riorganizzare le fiere dal 15 maggio in funzione stabilimenti balneari e piscine scoperte per i titoli delle case farmaceutiche produttrici di vaccini continuano a oscillare con l’altalena delle Notizie sui relativi prodotti ma moderno e fai per volano in capitalizzazione ... Leggi su romadailynews (Di sabato 17 aprile 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno passi all’informazione del 26 aprile si ricomincia all’aperto ristoranti bar ma resta il coprifuoco alle 22 ci si potrà spostare tra le regioni ma con un pazzo Sul modello del Green pass per quelle a zona rossa e poi per determinati eventi gli studenti tornano in presenza tranne che in zona rossa regole precise per il ritorno nei teatri cinema e musei si può anche tornare a giocare a calcetto al primo maggio fino a 1000 presenze negli sta il primo giugno al via le palestre dal primo luglio ti potranno riorganizzare le fiere dal 15 maggio in funzione stabilimenti balneari e piscine scoperte per i titoli delle case farmaceutiche produttrici di vaccini continuano a oscillare con l’altalena dellesui relativi prodotti ma moderno e fai per volano in capitalizzazione ...

Advertising

fanpage : 'Abbiamo ogni giorno quasi 400 morti, 16mila casi e appena il 10% della popolazione vaccinata. Secondo me qualcuno… - fanpage : 'Che si dichiari che abbiamo deciso di sopportare decessi e impossibilità di cure per salvare un’economia che è arr… - sole24ore : Cina, fine del nazionalismo vaccinale: pronti all’ok a Pfizer - PulitiElena : RT @fanpage: 'Che si dichiari che abbiamo deciso di sopportare decessi e impossibilità di cure per salvare un’economia che è arrivata a un… - TeoloMassimo : RT @fanpage: 'Che si dichiari che abbiamo deciso di sopportare decessi e impossibilità di cure per salvare un’economia che è arrivata a un… -