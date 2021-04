Stefano De Martino, Carolyn Smith sbotta contro il giudice di Amici: “Non posso stare zitta” (Di domenica 18 aprile 2021) Ieri sera ad Amici Alessandra Celentano ha lanciato un guanto di sfida a Martina, che si sarebbe dovuta confrontare con Serena su un pezzo di Charleston. Lorella Cuccarini non ha accettato la sfida perché secondo lei la coreografia era impossibile da modificare per una ballerina non classica e Stefano De Martino ha sottoscritto le parole della prof. Lorella ha quindi pensato di sostituire Martina con Alessandro, che ha ballato subito dopo Serena (nonostante la coreografia fosse stata pensata con passi “più femminili”). Dopo la Celentano, anche Carolyn Smith da Instagram ha bacchettato il giudice di Amici proprio in merito a questo guanto di sfida. “Mi dispiace, non posso stare zitta. Non parlo dell’esibizione, ma ... Leggi su biccy (Di domenica 18 aprile 2021) Ieri sera adAlessandra Celentano ha lanciato un guanto di sfida a Martina, che si sarebbe dovuta confrontare con Serena su un pezzo di Charleston. Lorella Cuccarini non ha accettato la sfida perché secondo lei la coreografia era impossibile da modificare per una ballerina non classica eDeha sottoscritto le parole della prof. Lorella ha quindi pensato di sostituire Martina con Alessandro, che ha ballato subito dopo Serena (nonostante la coreografia fosse stata pensata con passi “più femminili”). Dopo la Celentano, ancheda Instagram ha bacchettato ildiproprio in merito a questo guanto di sfida. “Mi dispiace, non. Non parlo dell’esibizione, ma ...

Elisa06785607 : RT @giulyismyikigai: Non Stefano de Martino che non sapeva chi votare tra Giulia e Sangio #amemici20 - annetteakuma : RT @ahoy_mat: Stefano De Martino che non vota Martina e da il suo voto ad Aka COSA SUCCEDE #Amici20 - giulyismyikigai : Non Stefano de Martino che non sapeva chi votare tra Giulia e Sangio #amemici20 - zazoomblog : Amici critiche per Stefano De Martino: interviene addirittura Carolyn Smith - #Amici #critiche #Stefano #Martino: - vitacringe77 : RT @trashbiccis: Il modo in cui quando si esibisce Martina inquadra assiduamente Stefano de Martino ?? #Amici20 -