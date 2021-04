Sorpresa | Pfizer è più “rischioso” di AstraZeneca | lo rivela il rapporto dell’Aifa

(Di sabato 17 aprile 2021) Ilsulle reazioni avverse ai vaccini anti-Covidnon è il vaccino più “pericoloso” tra quelli in commercio: lo si evince dalsulle reazioni avverse registrate dopo la somministrazione dei vaccini anti-Covid in Italia. Nel, i cui dati si riferiscono al periodo compreso tra il 27 dicembre 2020 e il 26 marzo 2021, l’Aifa, l’Agenzia Italiana del Farmaco, afferma di aver ricevuto 46.237 segnalazioni di reazioni avverse su un totale di 9.068.349 dosi somministrate per tutti i vaccini, con un tasso di 510 ogni 100mila dosi. La maggior parte delle segnalazioni riguardano il vaccino Comirnaty, ovvero quello prodotto da-BioNtech che è anche il più utilizzato fino ad ora nella campagna vaccinale, seguito dal vaccino ...

... 'Ora voglio sconfiggere il cancro' Il vaccino anti - Covid- BioNTech è tra i più ... una certezza: "Quando a novembre del 2020 mi hanno detto l'iniezione funzionava non mi sonotroppo: ...Dalla scuola ('Giusto riaprirla in sicurezza') all'immunità di gregge ('Sareise la ... L'Italia ha deciso di ordinare soloe Moderna dal 2022, la Ue ha siglato un nuovo accordo proprio ...Anche per questo motivo gli eventi avversi segnalati ogni 100 mila dosi sono stati 645 per le donne e 299 per gli uomini (che hanno ricevuto meno il vaccino). Il tasso di… Leggi ...Uno studio greco e uno internazionale hanno dimostrato che nei pazienti oncologici con leucemia linfatica cronica (LLC) e mieloma multiplo il vaccino ...