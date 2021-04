Semplificare non basta. Idee per una riforma della Pubblica amministrazione (Di sabato 17 aprile 2021) Sull’urgenza di intervenire sulla Pubblica amministrazione per assumere personale, Semplificare le procedure e imprimere una spinta digitale, concordano tutti, compreso il ministro Renato Brunetta. Il disegno di riforma dovrebbe arrivare insieme al Piano nazionale di ripresa e resilienza, con la consapevolezza che senza un apparato burocratico dotato degli strumenti necessari sarà difficile, se non impossibile, riuscire a realizzare i progetti a cui sono destinate le risorse del Recovery. L’occasione di fronte a cui il paese si trova apre due possibilità: si può assumere, Semplificare e digitalizzare mantenendo lo stesso perimetro attuale, oppure si può cambiare paradigma, e cambiare volto alla Pubblica amministrazione. Per la professoressa Luisa Torchia, ordinaria ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 17 aprile 2021) Sull’urgenza di intervenire sullaper assumere personale,le procedure e imprimere una spinta digitale, concordano tutti, compreso il ministro Renato Brunetta. Il disegno didovrebbe arrivare insieme al Piano nazionale di ripresa e resilienza, con la consapevolezza che senza un apparato burocratico dotato degli strumenti necessari sarà difficile, se non impossibile, riuscire a realizzare i progetti a cui sono destinate le risorse del Recovery. L’occasione di fronte a cui il paese si trova apre due possibilità: si può assumere,e digitalizzare mantenendo lo stesso perimetro attuale, oppure si può cambiare paradigma, e cambiare volto alla. Per la professoressa Luisa Torchia, ordinaria ...

Ultime Notizie dalla rete : Semplificare non Giuseppe Averta, l'italiano che fa muovere le mani dei robot ... la città ideale per un paesano come me perché non è né troppo grande né troppo piccola. E con un ... "Io cerco di semplificare design e controllo di automi prendendo ispirazione dal corpo umano, senza ...

UE, Dombrovskis: "Commissione valuterà proroga a sospensione regole su aiuti di Stato" Dombrovskis ha ricordato che nella revisione, partita prima della pandemia e poi congelata, si punterà a semplificare i parametri non osservabili , come il deficit strutturale, e ad assicurare la ...

Semplificare non basta. Idee per una riforma della Pubblica amministrazione Dai concorsi pubblici alle procedure da snellire, non bastano piccoli ritocchi: la Pa deve cambiare volto per superare la sfida del Recovery. Parla Luisa Torchia ...

Una road map contro la confusionaria gestione pandemica Il Recovery Plan dovrà assicurare la compatibilità con le regole e le indicazioni europee ma soprattutto dovrà essere realizzato nei tempi previsti. Per questo serve semplificare la burocrazia italian ...

