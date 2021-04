Rintracciati nella notte 120 migranti a Udine

Advertising

benedettamarin1 : Sono 125 i migranti rintracciati nella cuore della notte - UdineseTV : Rintracciati nella notte quasi 80 migranti - -

Ultime Notizie dalla rete : Rintracciati nella

Il Friuli

... 121 persone, in maggior parte uomini ma anche alcune donne e minorenni, è stato rintracciato... quasi tutti di nazionalità pachistana, qualche nepalese ed eritreo, quelliin poche ...Sette,dai Carabinieri, sono minorenni. Saranno avviati a triage e quarantena fiduciaria perché provenienti da Paesi a rischio, entrati in Italia da Gorizia o Trieste dopo aver ...121 migranti, in maggior parte uomini ma anche alcune donne e minorenni, è stato rintracciato questa notte e nelle prime ore di oggi nell’hinterland a nord di Udine dalle forze dell’ordine a seguito ...Il docufilm del videomaker inglese Ali Tabrizi è ormai un caso per la forza della sua denuncia. I suoi dati verificati anche dalla Bbc ma non mancano le contestazioni ...