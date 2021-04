Pd: Marcucci, ‘bene Letta su priorità imprese e lavoro’ (Di sabato 17 aprile 2021) Roma, 17 apr (Adnkronos) – “Il segretario Letta mi ha convinto nel passaggio su priorità per imprese e lavoro. Il nuovo decreto sostegni aiuti chi è stato penalizzato dalla crisi, ed in primo luogo imprese e turismo. Il sistema economico va protetto. Facciamo presto”. Lo dice il senatore del Pd Andrea Marcucci a proposito dei lavori dell’assemblea dem. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 17 aprile 2021) Roma, 17 apr (Adnkronos) – “Il segretariomi ha convinto nel passaggio supere lavoro. Il nuovo decreto sostegni aiuti chi è stato penalizzato dalla crisi, ed in primo luogoe turismo. Il sistema economico va protetto. Facciamo presto”. Lo dice il senatore del Pd Andreaa proposito dei lavori dell’assemblea dem. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

