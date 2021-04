Nuovo allarme AstraZeneca: casi di trombosi anche tra pazienti più anziani (Di sabato 17 aprile 2021) Francia, casi di trombosi tra pazienti più anziani dopo la vaccinazione con AstraZeneca. I dati saranno trasmessi all’Ema per un’analisi. Arriva dalla Francia il Nuovo allarme legato ad AstraZeneca e ai casi di trombosi: le autorità sanitarie francesi hanno comunicato di aver registrato una serie di eventi avversi gravi tra soggetti con più di 60 anni di età, quindi al di sopra di quella che era considerata come una sorta di soglia di sicurezza per la somministrazione del vaccino. AstraZeneca, in Francia casi di trombosi tra pazienti più anziani Tra i nuovi casi di trombosi registrati in ... Leggi su newsmondo (Di sabato 17 aprile 2021) Francia,ditrapiùdopo la vaccinazione con. I dati saranno trasmessi all’Ema per un’analisi. Arriva dalla Francia illegato ade aidi: le autorità sanitarie francesi hanno comunicato di aver registrato una serie di eventi avversi gravi tra soggetti con più di 60 anni di età, quindi al di sopra di quella che era considerata come una sorta di soglia di sicurezza per la somministrazione del vaccino., in FranciaditrapiùTra i nuovidiregistrati in ...

Advertising

DiplomaziaTW : RT @Musso___: In Germania, la Kulona parla come Massimo Galli E Draghi che fa? Riapre ?? In termini di politica estera leuropea, quello… - news_mondo_h24 : Nuovo allarme AstraZeneca: in Francia casi di trombosi tra pazienti più anziani - SecolodItalia1 : Astrazeneca, il nuovo allarme arriva dalla Francia: casi di trombosi anche sopra i 60 anni - AntonelloAng : RT @Musso___: In Germania, la Kulona parla come Massimo Galli E Draghi che fa? Riapre ?? In termini di politica estera leuropea, quello… - gjscco : RT @CommentoRimosso: #Covid, #Merkel lancia di nuovo l’allarme: “La situazione è seria, dobbiamo tirare il freno di emergenza” https://t.co… -