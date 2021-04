(Di sabato 17 aprile 2021) Ai microfoni di Sky, dopodoria-Verona 3-1, l’allenatore del Verona, Ivan. I cambi di Ranieri vi hanno messi in difficoltà? «stati dominanti nel primo tempo, nel secondo tempo sono entratideistati, non. Loro hanno accelerato e c’era poco da fare. Tanti regali da parte nostra, ma motori completamente diversi». C’è bisogno di più peso in attacco? «Sono stra-soddisfatto dei ragazzi, che hanno fatto il massimo, ma la sensazione è che dovevamo fare molti più gol nel primo tempo, nel secondo Candreva, Gabbiadini e Keità vanno molto più forti di noi, hanno molta più tecnica». E’ un miracolo che il Verona sia nono? «Sembra che ...

Advertising

Fili27Filippo : Ma quindi per #Juric il calcio è scienza esatta? Siccome la samp ha giocatori migliori vince? Bah Il Verona ha paga… - napolista : #Juric: «La Samp ha giocatori nettamente superiori ai miei, siamo fragili, non abbiamo retto» A Sky: «Non abbiamo g… - AloneOnTheRopee : Juric sta umiliando le riserve della Samp - raspa90 : RT @Fiorentinanews: L'#Udinese condanna forse definitivamente il #Crotone e si salva. La #Samp batte il #Verona di Juric nel 'derby' di cen… - Fiorentinanews : L'#Udinese condanna forse definitivamente il #Crotone e si salva. La #Samp batte il #Verona di Juric nel 'derby' di… -

Ultime Notizie dalla rete : Juric Samp

La squadra di Ranieri con questi 3 punti avvicina in classifica proprio la formazione di, ... Larialza la testa e cambia volto anche grazie all'impatto dei neo entrati Candreva e Keita, con ......di, la saggezza di Ranieri , un concentrato di talento straniero - Barak e Damsgaard, Thorsby e Lazovic - e buoni italiani scartati dalle big, da Dimarco a Verre , da Faraoni a Lasagna:- ...Juric: «Noi non siamo una squadra fisica, non abbiamo giocatori con grandi motori, ma giocatori normali che giocano bene».Vittoria in rimonta per la Sampdoria che nell’anticipo della 31a giornata di Serie A ha battuto 3-1 il Verona di Juric Gialloblù in vantaggio al 13' con un calcio di punizione dal limite di Lazovic e ...