F1, GP Imola 2021. Max Verstappen fa il vuoto nella FP3. Le Ferrari a ridosso di Lewis Hamilton (Di sabato 17 aprile 2021) Sul circuito di Imola si è completata anche la terza sessione di prove libere, la quale è stata l’ultima occasione per testare gli assetti delle monoposto in vista della qualifica di oggi pomeriggio e della gara di domani. Compito sicuramente non semplice per piloti e ingegneri, poiché se l’odierne qualifiche si annunciano asciutte, per domenica esiste la possibilità di vedere la pioggia. Dunque non è escluso che qualcuno scelga un set-up particolare per provare a sparigliare le carte. Comunque, non si è visto un lavoro frenetico. Anzi, la sessione è iniziata in maniera piuttosto soporifera, in quanto solamente le Alfa Romeo e le Haas girano con una certa costanza. Successivamente le Ferrari e Sergio Perez decidono di accumulare qualche giro con mescola media. Il messicano ferma il cronometro in 1’16”6, mentre le Rosse si attestano sull’1’16”8. Va però ... Leggi su oasport (Di sabato 17 aprile 2021) Sul circuito disi è completata anche la terza sessione di prove libere, la quale è stata l’ultima occasione per testare gli assetti delle monoposto in vista della qualifica di oggi pomeriggio e della gara di domani. Compito sicuramente non semplice per piloti e ingegneri, poiché se l’odierne qualifiche si annunciano asciutte, per domenica esiste la possibilità di vedere la pioggia. Dunque non è escluso che qualcuno scelga un set-up particolare per provare a sparigliare le carte. Comunque, non si è visto un lavoro frenetico. Anzi, la sessione è iniziata in maniera piuttosto soporifera, in quanto solamente le Alfa Romeo e le Haas girano con una certa costanza. Successivamente lee Sergio Perez decidono di accumulare qualche giro con mescola media. Il messicano ferma il cronometro in 1’16”6, mentre le Rosse si attestano sull’1’16”8. Va però ...

Advertising

SkySportF1 : ?? BANDIERA ROSSA, LECLERC A MURO (?? #FP2) ?? Bottas comanda ma Ferrari in palla sul passo gara Il resoconto ?… - SkySportF1 : Ferrari, Leclerc dopo le libere a Imola: 'La macchina va alla grande' #ImolaGP ???? #SkyMotori #F1 #Formula1 - SkySportF1 : ?? Super Max è un fulmine a Imola (?? #FP3) ?? Norris velocissimo, @ScuderiaFerrari in top-5 con Leclerc,… - automotorinews : ??? #F1, Max #Verstappen precede tutti nella terza sessione di prove libere dell'#ImolaGP ?? Sorprende Lando… - UgoBaroni : RT @SkySportF1: ?? Super Max è un fulmine a Imola (?? #FP3) ?? Norris velocissimo, @ScuderiaFerrari in top-5 con Leclerc, @MercedesAMGF1 a mez… -