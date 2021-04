Cyberpunk 2077 su PS5: il gioco tornerà disponibile su PS Store con l’uscita su next gen? – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di sabato 17 aprile 2021) Cyberpunk 2077 potrebbe tornare a disposizione su PlayStation Store solo con l’uscita dell’upgrade next gen per PS5, dunque nei prossimi mesi, non prima.. Cyberpunk 2077 manca ancora dal PlayStation Store per volere di Sony, che ha rimosso il titolo a causa dei numerosi problemi riscontrati e la valanga di richieste di rimborso arrivati dopo il lancio su PS4 e secondo alcuni analisti tornerà disponibile sullo Store solo con l’uscita della versione PS5, ovvero il sostanzioso upgrade next gen in sviluppo presso CD Projekt RED. Non si tratta di affermazioni ufficiali da parte del team, sia chiaro, ma solo di previsioni … Notizie giochi ... Leggi su helpmetech (Di sabato 17 aprile 2021)potrebbe tornare a disposizione su PlayStationsolo condell’upgradeper PS5, dunque nei prossimi mesi, non prima..manca ancora dal PlayStationper volere di Sony, che ha rimosso il titolo a causa dei numerosi problemi riscontrati e la valanga di richieste di rimborso arrivati dopo il lancio su PS4 e secondo alcuni analistisullosolo condella versione PS5, ovvero il sostanzioso upgradein sviluppo presso CD Projekt RED. Non si tratta di affermazioni ufficiali da parte del team, sia chiaro, ma solo di previsioni … Notizie giochi ...

Advertising

GamingToday4 : Cyberpunk 2077 su PS5: il gioco tornerà disponibile su PS Store con l’uscita su next gen? - infoitscienza : Cyberpunk 2077, una mod svela i modelli originali dei personaggi - infoitscienza : Cyberpunk 2077 su PS5: il gioco tornerà disponibile su PS Store con l'uscita su next gen? - NerdPool_IT : Cyberpunk 2077: Trauma Team,il fumetto ambientato nel mondo del videogioco - xbox_series : per il futuro il prezzo non e' male <a target='_blank' href=' -