Cittadinanza a Patrick Zaki, il Governo si muove (Di sabato 17 aprile 2021) Il Governo avvierà nei prossimi giorni le verifiche necessarie ad aprire il dossier per il conferimento della Cittadinanza italiana a Patrick Zaki. La rassicurazione arriva dopo la cautela mostrata dal premier Mario Draghi sull’iniziativa promossa dal Parlamento con un ordine del giorno che ha affidato all’esecutivo il compito di procedere, e dopo il pressing del segretario del Pd Enrico Letta a “dare seguito a quella decisione”. A chiarire le intenzioni dell’esecutivo è il sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova. “Il Governo darà seguito all’impegno preso in Parlamento con un ordine del giorno approvato a larghissima maggioranza, e a cui il Governo ha dato parere favorevole”, annuncia l’esponente di Governo che rassicura anche sul fatto che l’Italia si ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 17 aprile 2021) Ilavvierà nei prossimi giorni le verifiche necessarie ad aprire il dossier per il conferimento dellaitaliana a. La rassicurazione arriva dopo la cautela mostrata dal premier Mario Draghi sull’iniziativa promossa dal Parlamento con un ordine del giorno che ha affidato all’esecutivo il compito di procedere, e dopo il pressing del segretario del Pd Enrico Letta a “dare seguito a quella decisione”. A chiarire le intenzioni dell’esecutivo è il sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova. “Ildarà seguito all’impegno preso in Parlamento con un ordine del giorno approvato a larghissima maggioranza, e a cui ilha dato parere favorevole”, annuncia l’esponente diche rassicura anche sul fatto che l’Italia si ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il governo avvia le verifiche necessarie per il conferimento della cittadinanza a Patrick Zaki. Così il sottosegret… - welikeduel : La conferenza stampa di Draghi sulle riaperture, la cittadinanza italiana per Patrick Zaki e le altre notizie della… - fattoquotidiano : Patrick Zaki, Letta all’assemblea del Pd: “Il governo dia seguito alla richiesta di cittadinanza approvata dal Parl… - GLettera : Quando ascolto il Parigino Enrico Letta, non posso evitare di chiedermi: 'È venuto ad interessarsi di cittadinanze,… - mlpedo1 : RT @GiancarloDeRisi: Il PD vuole concedere la cittadinanza allo studente egiziano Patrick Zaki agli arresti inEgitto, ma dov'è l'interesse… -