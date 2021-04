Beautiful, trame dal 18 al 24 aprile 2021: malattie e vendette (Di sabato 17 aprile 2021) Nuove trame Beautiful dal 18 al 24 aprile 2021 con una vendetta che farà tremare tutti i protagonisti della soap americana. Ecco cosa accadrà la prossima settimana a Los Angeles. Anticipazioni Beautiful: Quinn e Brooke in guerra Nelle nuove puntate Beautiful dal 18 al 24 aprile 2021 ecco che Brooke e Quiin saranno di nuovo in guerra aperta, dopo essersi nuovamente trovate faccia a faccia. Se Quinn in qualche modo la invita a fare un passo indietro, Brooke non ha alcun dubbio e giura che riuscirà a buttarla fuori di casa così come ha fatto con Shauna. Lo scontro nelle prossime puntate Beautiful sarà sempre più aspro ed Eric entrerà in scena a gamba tesa chiedendo alla moglie di perdonare Brooke e riconciliarsi con lei. Il Forrester ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 17 aprile 2021) Nuovedal 18 al 24con una vendetta che farà tremare tutti i protagonisti della soap americana. Ecco cosa accadrà la prossima settimana a Los Angeles. Anticipazioni: Quinn e Brooke in guerra Nelle nuove puntatedal 18 al 24ecco che Brooke e Quiin saranno di nuovo in guerra aperta, dopo essersi nuovamente trovate faccia a faccia. Se Quinn in qualche modo la invita a fare un passo indietro, Brooke non ha alcun dubbio e giura che riuscirà a buttarla fuori di casa così come ha fatto con Shauna. Lo scontro nelle prossime puntatesarà sempre più aspro ed Eric entrerà in scena a gamba tesa chiedendo alla moglie di perdonare Brooke e riconciliarsi con lei. Il Forrester ...

