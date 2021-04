Advertising

Ansa_ER : Addestra cane con collare elettrificato, condannato. A Modena, l'uomo dovrà pagare 1.500 euro #ANSA -

... verificando che gli elettrodi dello stesso erano privi di tappi di copertura e quindi a diretto contatto con la pelle del. I carabinieri sottolineano che la condotta vietata dalla legge non è ...... chei cani, per poter agevolare, in modo pi rapido, i servizi di controllo in ambito ... metro, aeroporti - spiega il Direttore Operativo di Italpol, Antonio Del Greco - dove ilriesce a ...Addestrava il proprio cane utilizzando un collare elettrificato fornito di telecomando a distanza: l'uomo, un modenese, è stato denunciato dai carabinieri forestali di Modena e ora condannato al pagam ...Modena, 17 aprile 2021 - Era intento ad addestrare il proprio cane utilizzando un collare elettrificato fornito di telecomando a distanza: i carabinieri forestali, che avevano assistito integralmente ...