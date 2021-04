A Roma ecco la prima scuola LI-FI: la tecnologia senza fili che sfrutta la modulazione della luce led per connettersi a Internet (Di sabato 17 aprile 2021) Al via a Roma, presso l’Istituto Comprensivo Rosetta Rossi, nel XIV municipio nel quartiere Monte Mario, la prima sperimentazione in Italia, all’interno di una scuola, del Li-Fi, Light Fidelity, la tecnologia senza fili che sfrutta la modulazione della luce led per connettersi a Internet. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 17 aprile 2021) Al via a, presso l’Istituto Comprensivo Rosetta Rossi, nel XIV municipio nel quartiere Monte Mario, lasperimentazione in Italia, all’interno di una, del Li-Fi, Light Fidelity, lachelaled per. L'articolo .

