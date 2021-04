Vola Coinbase dopo ennesima valutazione positiva degli analisti

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 16 aprile 2021) (Teleborsa) –, la più popolare tra le piattaforme in cui è possibile acquistare, vendere e depositare criptovalute, è in grande rialzo a Wall Streetche un altro analista in pochi giorni ha espresso un giudizio “buy” sul titolo. Il titolo scambia a 339,57 sul Nasdaq, guadagnando il 5,20%. Kenneth Hill di Loop Capital Markets è il quinto analista a consigliare ai clienti di acquistare azioni dell’exchange di criptovalute, evidenziando “molte spazio” per la società per “decollare”. Il prezzo obiettivo a 12 mesi indicato da Hill è di 394 dollari è il più basso di Wall Street, mentre il target price medio dei cinqueche coprono il titolo è di 521 dollari, secondo i calcoli di Bloomberg (il più alto è 650 dollari per azione di DA Davidson. Alcuni detrattori della società sbarcata in borsa martedì affermano che ...