Tir in bilico sui tetti | rischia di cadere su palazzina

Un tir per cause in corso di accertamento è finito in bilico sui tetti di alcuni magazzini a Caccamo nel Palermitano. Il grosso mezzo è sospeso e minaccia una palazzina dove abitano sei famiglie.

Tir finisce su tetti di garage con rischio di cadere su una palazzina: scatta evacuazione CACCAMO (Palermo) - Un tir per cause in corso di accertamento è finito in bilico sui tetti di alcuni magazzini a Caccamo nel Palermitano. Il grosso mezzo è sospeso e minaccia una palazzina dove abitan ...

Palermo, tir finisce sui tetti: sei famiglie sgomberate L'episodio è avvenuto a Caccamo. I carabinieri e i vigili del fuoco hanno fatto evacuare l'immobile: sono tuttora in corso le operazioni per cercare di rimuovere il veicolo ed evitare gravi danni alla ...

