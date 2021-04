SsangYong - Al via la procedura di amministrazione controllata (Di venerdì 16 aprile 2021) La SsangYong è stata sottoposta, per la seconda volta nel giro di un decennio, a una procedura di amministrazione controllata: la decisione è stata presa da un tribunale fallimentare di Seul, dopo la mancata individuazione di un acquirente per la Casa coreana da parte della controllante Mahindra. In liquidazione. La SsangYong, che a dicembre aveva presentato un'istanza per accedere alla procedura concorsuale a causa del mancato rimborso di un prestito bancario, sarà ora sottoposta alla liquidazione coatta amministrativa con l'obiettivo di trovare una società in grado di sostituire nella proprietà il gruppo indiano. La Mahindra ha evitato un primo fallimento della SsangYong dieci anni fa acquistando il 75% del capitale: nel quadro delle sue strategie di espansione ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 16 aprile 2021) Laè stata sottoposta, per la seconda volta nel giro di un decennio, a unadi: la decisione è stata presa da un tribunale fallimentare di Seul, dopo la mancata individuazione di un acquirente per la Casa coreana da parte della controllante Mahindra. In liquidazione. La, che a dicembre aveva presentato un'istanza per accedere allaconcorsuale a causa del mancato rimborso di un prestito bancario, sarà ora sottoposta alla liquidazione coatta amministrativa con l'obiettivo di trovare una società in grado di sostituire nella proprietà il gruppo indiano. La Mahindra ha evitato un primo fallimento delladieci anni fa acquistando il 75% del capitale: nel quadro delle sue strategie di espansione ...

