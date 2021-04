Speranza: 'Il coprifuoco resta alle 22, poi valuteremo in base ai contagi' (Di venerdì 16 aprile 2021) Per ora in tutta Italia resta in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5. Lo ha confermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, spiegando che 'per questa fase la scelta del governo è conservarlo'. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 16 aprile 2021) Per ora in tutta Italiain vigore il225. Lo ha confermato il ministro della Salute, Roberto, spiegando che 'per questa fase la scelta del governo è conservarlo'. ...

Riaperture, Draghi: 'Rischio ragionato, norme restano scrupolose. Spostamenti tra Regioni di colore diverso solo con un pass' ... con un ' rafforzamento ' della zona gialla, così come il coprifuoco che per ora resta alle 22. '...map - Nel corso della conferenza stampa è intervenuto anche il ministro della Salute Roberto Speranza ,...

Resta il coprifuoco, Speranza: “Valuteremo ogni settimana la curva epidemiologica e decideremo” Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha tenuto una conferenza stampa insieme al ministro della Salute Roberto Speranza per parlare delle nuove misure anti Covid e delle riaperture. Il ministro ha ...

Le riaperture sono fondate sulle attività all'aperto, dove le possibilità di contagio sono ridotte. Dopo la cabina di regia sul tema delle riaperture che si è svolta a Palazzo Chigi, è cominciata la conferenza stampa del governo con l'obiettivo di illustrare la road map ...

