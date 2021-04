Smart working: in cosa consiste il diritto alla disconnessione (Di venerdì 16 aprile 2021) Le commissioni Lavoro e Affari Sociali della Camera hanno approvato un emendamento al decreto Covid che consente a chi lavora in Smart working di avere il “diritto alla disconnessione”. Vediamo di cosa si tratta. Credit: PixabayLe restrizioni dettate dalla pandemia hanno costretto aziende e lavoratori a passare allo Smart working. Non tutti hanno accolto con positività le nuove modalità di svolgimento da remoto della propria professione, in particolar modo le famiglie con figli minori alle prese con la didattica a distanza, con problemi di connessione o con la mancanza dei dispositivi tecnologici adeguati. Altri però vorrebbero proseguire con lo Smart working anche al termine dell’emergenza sanitaria. ... Leggi su ck12 (Di venerdì 16 aprile 2021) Le commissioni Lavoro e Affari Sociali della Camera hanno approvato un emendamento al decreto Covid che consente a chi lavora indi avere il “”. Vediamo disi tratta. Credit: PixabayLe restrizioni dettate dpandemia hanno costretto aziende e lavoratori a passare allo. Non tutti hanno accolto con positività le nuove modalità di svolgimento da remoto della propria professione, in particolar modo le famiglie con figli minori alle prese con la didattica a distanza, con problemi di connessione o con la mancanza dei dispositivi tecnologici adeguati. Altri però vorrebbero proseguire con loanche al termine dell’emergenza sanitaria. ...

Ultime Notizie dalla rete : Smart working Il coprifuoco funziona e ferma il coronavirus, ma potrebbe non bastare per le varianti Il rafforzamento delle misure previste dalle autorità francesi a partire da gennaio " coprifuoco dalle 18:00, distanziamento sociale e rinnovate raccomandazioni su smart working e sulla riduzione dei ...

Pa: Tridico (Inps), durante pandemia andamento quota 100 in linea con triennio 'Durante il corso della pandemia il tasso di adesione a quota 100 si e' mantenuto in linea con la tendenza del triennio. La nostra impressine e' che lo smart working abbia incentivato molti dipendenti che magari avevano intenzione di andar via a rimanere in servizio. Non sono preoccupato del fatto che la prospettiva della chiusura di quota 100 possa ...

Via al primo treno in Italia "covid free" Cento anni di Gucci, la sfilata di Aria: sarà la natura a guarirci ...

Maratea lancia l'operazione «acchiappa smart-worker» per una vacanza-lavoro A Maratea vogliono dimostrare che si può fare il turista anche lavorando. È così partita l’ operazione “acchiappa gli smart working” da soli o preferibilmente con famiglia. Il fenomeno dei lavoratori ...

