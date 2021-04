Smalling, che paura: rapina in casa con tre uomini armati (Di venerdì 16 aprile 2021) ROMA - Brutta esperienza nella notte per Chris Smalling . Secondo quanto si è appreso, il calciatore della Roma è stato vittima di una rapina in casa: tre uomini armati sono entrati nell'abitazione in ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 16 aprile 2021) ROMA - Brutta esperienza nella notte per Chris. Secondo quanto si è appreso, il calciatore della Roma è stato vittima di unain: tresono entrati nell'abitazione in ...

