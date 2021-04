Si toglie la vita a soli 20 anni Il dolore della madre | “Stava organizzando la festa per la sorella in arrivo”

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 16 aprile 2021) Era felicissima per l’sorellina e in questo periodolavorando per preparare unaa sorpresa per la mamma, 40, in attesaseconda figlia. Poi la decisione choc dirsi la. Ora la famiglia non riesce a darsi una spiegazione per un gesto così difficile da accettare. Giovane, bellissima, con tanti amici, e una sorellina in, in passato la ragazza aveva sofferto di disturbi mentali, ma quel brutto momento sembrava qualcosa di lontano e ormai superato. Come ha raccontato la mamma, incinta di sei mesi: “facendo progetti, sono incinta di sei mesi e Leonieunaper annunciare il sesso ...