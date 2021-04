Questa protesta si è svolta in Brasile, ma nel 2012 (Di venerdì 16 aprile 2021) Il 3 aprile 2021 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra un gruppo di persone con una maglietta bianca e dei manganelli scontrarsi con dei bagnanti in una spiaggia. Le immagini sono accompagnate da questo testo, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «In Brasile contro il Lockdown, manifestazioni nel paese ed a Rio la polizia è stata cacciata dalle spiagge in malo modo». Si tratta di un contenuto fuorviante che veicola una notizia falsa. Il video è reale ma non mostra una protesta di bagnanti contro le misure restrittive in Brasile durante la pandemia di Covid-19. Il filmato è stato girato nel 2012, come si può verificare qui. Secondo quanto riportato dai media locali all’epoca (qui, qui), le immagini mostrano un momento di uno scontro sulla spiaggia di Ipanema a Rio de Janeiro ... Leggi su facta.news (Di venerdì 16 aprile 2021) Il 3 aprile 2021 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra un gruppo di persone con una maglietta bianca e dei manganelli scontrarsi con dei bagnanti in una spiaggia. Le immagini sono accompagnate da questo testo, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Incontro il Lockdown, manifestazioni nel paese ed a Rio la polizia è stata cacciata dalle spiagge in malo modo». Si tratta di un contenuto fuorviante che veicola una notizia falsa. Il video è reale ma non mostra unadi bagnanti contro le misure restrittive indurante la pandemia di Covid-19. Il filmato è stato girato nel, come si può verificare qui. Secondo quanto riportato dai media locali all’epoca (qui, qui), le immagini mostrano un momento di uno scontro sulla spiaggia di Ipanema a Rio de Janeiro ...

