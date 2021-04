Presidi sul rientro di tutti gli studenti a scuola | Difficile risolvere nodi entro il 3 maggio

(Di venerdì 16 aprile 2021) L’idea del premier Draghi di riportarei ragazzi a”è stata più volte manifestata, l’ha presentata come un auspicio; la possibilità di realizzarla dipende anche dai trasporti. Non so come si farà, da oggi al 3, a realizzare queste condizioni”. Così il presidente dell’Anp, Antonello Giannelli. “Poi c’è il tema dello screening tramite tamponi veloci: non abbiamo avuto novità. Con queste difficoltà mi sembra problematico” riaprire tutte le scuole “ma bisogna sentire cosa dice cosa dice il Cts.auspichiamo la riapertura ma il tema è la fattibilità, non abbiamo informazioni che le condizioni vi siano, vedremo”.

L'idea del premier Draghi di riportare tutti i ragazzi a scuola 'è stata più volte manifestata, l'ha presentata come un auspicio; la possibilità di realizzarla dipende anche dai trasporti. Non so come ...Regalare a tutti gli studenti almeno l ultimo mese di scuola in presenza importante,piano educativo e soprattutto su quello psicologico . Lo dice all ANSA la sottosegretaria all Istruzione ...